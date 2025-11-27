Тренер ПСВ Бос: «Не мог и мечтать о победе над “Ливерпулем”, но мы понимали, что у них мало уверенности. После второго гола лед тронулся»

«Честно говоря, я и мечтать о таком не мог. Узнав результаты жеребьевки, думал, что будет сложно набирать очки, и уже тем более не против “Ливерпуля” в гостях, но с тех пор многое изменилось.
Мы понимали, что у соперника мало уверенности в себе. У тренера есть 2−3 дня, чтобы разобрать соперника, а затем вселить уверенность в команду. После второго нашего гола лед тронулся", — сказал Питер Бос.
«Ливерпуль» отутюжили, битву титанов взял «Арсенал», 42 гола за вечер, из Мбаппе выжали 4. Главное в ЛЧ.