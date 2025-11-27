Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Тренер ПСВ Бос: «Не мог и мечтать о победе над “Ливерпулем”, но мы понимали, что у них мало уверенности. После второго гола лед тронулся»

Главный тренер ПСВ Питер Бос высказался после победы над «Ливерпулем» (4:1) в матче Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Честно говоря, я и мечтать о таком не мог. Узнав результаты жеребьевки, думал, что будет сложно набирать очки, и уже тем более не против “Ливерпуля” в гостях, но с тех пор многое изменилось.

Мы понимали, что у соперника мало уверенности в себе. У тренера есть 2−3 дня, чтобы разобрать соперника, а затем вселить уверенность в команду. После второго нашего гола лед тронулся", — сказал Питер Бос.

