Райс о победе 3:1: «Бавария» — лучшая команда в Европе в этом сезоне. Тактически это был самый сложный матч для «Арсенала», возможно"

«Посмотрите на “Баварию” в этом сезоне — это лучшая команда в Европе. Возможно, тактически это был самый сложный матч для нас в этом сезоне. Соперник очень-очень хорошо работает.
Мы играли персонально против них во втором тайме. Думаю, что мы сыграли невероятно в этом матче. Главный тренер очень доволен.
Да, в этом сезоне у нас совсем другие ощущения. В команде много лидеров. Мы двигаемся от матча к матчу. Есть жажда победы и желание побеждать в каждой игре. Впереди еще долгий путь — не будем увлекаться", — сказал Деклан Райс.
«Арсенал» смял «Баварию» — добил привоз Нойера. Как же мощна команда Артеты.