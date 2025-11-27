Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Райс о победе 3:1: «Бавария» — лучшая команда в Европе в этом сезоне. Тактически это был самый сложный матч для «Арсенала», возможно"

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс дал комментарий после победы над «Баварией» (3:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Посмотрите на “Баварию” в этом сезоне — это лучшая команда в Европе. Возможно, тактически это был самый сложный матч для нас в этом сезоне. Соперник очень-очень хорошо работает.

Мы играли персонально против них во втором тайме. Думаю, что мы сыграли невероятно в этом матче. Главный тренер очень доволен.

Да, в этом сезоне у нас совсем другие ощущения. В команде много лидеров. Мы двигаемся от матча к матчу. Есть жажда победы и желание побеждать в каждой игре. Впереди еще долгий путь — не будем увлекаться", — сказал Деклан Райс.

«Арсенал» смял «Баварию» — добил привоз Нойера. Как же мощна команда Артеты.