Кейн о поражении от «Арсенала»: «Бавария» не хочет слишком сильно паниковать. Мы сыграли против «Челси», «ПСЖ» — и выиграли большинство матчей"

"Тяжелый матч, но именно такой мы и ожидали.
В первом тайме была хорошая борьба, игра была довольно равной. Во втором тайме у нас не было прежней энергии и напористости. Мы проиграли слишком много единоборств.
Это наше первое поражение в сезоне. Мы не хотим слишком сильно паниковать. Извлечем из этого уроки. Уверен, что мы еще увидим «Арсенал» на более поздних стадиях Лиги чемпионов.
Как я и сказал, не время для паники. Мы сыграли против «Челси», а также на выезде с «ПСЖ» и «Арсеналом». Мы выиграли большинство матчей", — сказал Харри Кейн.