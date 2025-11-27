Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
4
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
ЦСКА
2
:
Динамо Мх
1
П1
X
П2

Кертис Джонс: «Ливерпуль» сейчас в дерьме. Давно не видел такого периода у клуба. Мы должны показать, почему нас называют лучшей командой в мире"

Полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс высказался после домашнего поражения от ПСВ (1:4) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

"У меня нет ответов. Это просто неприемлемо. Я уже даже не злюсь. Сейчас я в той ситуации, когда у меня просто нет слов. Это тяжело принять, потому что я играю за команду, за которую переживаю. Я фанат клуба.

Давно не видел, чтобы «Ливерпуль» проходил подобный период с такими результатами. Но у нас на груди есть эмблема клуба, и мы продолжим бороться.

Мы постараемся вернуть команду туда, где она должна быть, показать всем, что такое этот клуб и почему его называют лучшей командой в мире.

Но сейчас мы в дерьме. И это нужно изменить", — сказал Кертис Джонс.

1:10 у «Ливерпуля» за 3 матча — теперь разгром от ПСВ. Катастрофа.