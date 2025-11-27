Ричмонд
Артета о победе над «Баварией»: «Арсенал» провел потрясающий матч против лучшей команды в Европе. Каждый из футболистов был невероятно полезен"

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победный результат в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (3:1).

Источник: Спортс"

"Я должен похвалить наших футболистов, потому что они провели потрясающий матч против, на мой взгляд, лучшей команды в Европе.

Каждый из игроков был невероятно полезен для решения тех задач, которые перед нами ставят такие соперники. Тем более они знают, насколько упорно мы готовимся к каждому матчу. Понимаем, что разница между командами очень мала.

Мы обыграли «Тоттенхэм», а теперь одержали важную победу над «Баварией». Но на этом пока что все. Начинаем готовиться к матчу с «Челси», — сказал Микель Артета.

