Слот о работе в «Ливерпуле»: «Чувствую себя в безопасности и получаю огромную поддержку от руководства. Не согласен, что игроки не показывают свой уровень — просто это не отражается

"Я чувствую себя в безопасности. Я в порядке. Я получаю огромную поддержку от руководства клуба. Конечно, было бы здорово переломить ситуацию и одержать победу, но если ты работаешь тренером и дела идут плохо, то это нормально, что возникают вопросы.
Нет такого, что руководство каждую минуту говорит мне: «Мы тебя поддерживаем, мы тебя поддерживаем». Мы общаемся, но они не звонят мне каждую минуту, чтобы сказать, что по-прежнему мне доверяют. У нас есть обычные разговоры. Я чувствую доверие.
Если ты много проигрываешь, то нормально, что люди говорят о моей позиции. Я не согласен, что игроки порой не показывают своего уровня. Просто это не отражается на счете — это очевидно.
Мне нужно работать лучше. Я стараюсь делать это каждый день. Думаю, это шок для всех: для игроков, для меня. Это очень неожиданно, учитывая уровень нашей команды.
В конце игры я увидел, что на некоторых игроков повлияло то, что мы проигрывали 1:3, 1:4", — сказал Арне Слот.
1:10 у «Ливерпуля» за 3 матча — теперь разгром от ПСВ. Катастрофа.