Пол Мерсон: «Арсенал» катком прошелся по «Баварии» во втором тайме. Серьезная заявка на всю Европу от команды Артеты. Люди посмотрят на результат и скажут: «Вау»

«Серьезная заявка от “Арсенала” на всю Европу. Люди посмотрят на этот результат и скажут: “Вау”. Особенно с учетом того, что “Бавария” делала с “Арсеналом” в прошлые годы.
«Бавария» поражает всех. Понимаю, что Бундеслига — это не то же самое, что АПЛ, но мюнхенцы доказали свою состоятельность в Европе. Они далеко заходят в этом еврокубковом турнире. Но «Арсенал» был великолепен.
Первый тайм был очень напряженным. У обеих команд были моменты, но во втором тайме «Арсенал» катком прошелся по сопернику", — сказал Пол Мерсон.
«Арсенал» не заметил лучшую атаку Европы. Разбор главной доминантной победы Артеты.