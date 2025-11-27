Алонсо о том, что Мбаппе забил 22 из 40 голов «Реала»: «Его лидерские качества и влияние на команду неосязаемы. А забивание голов — природный талант»

— Ваша команда забила 40 голов в этом сезоне. Из них 22 — на счету Килиана Мбаппе. Будет ли преувеличением сказать, что Килиан — это половина «Реала»?
— Мбаппе очень важен для нас.
Голы — это, конечно, важнее всего, но его лидерские качества и ежедневное влияние на команду неосязаемы. Это имеет основополагающее значение для построения команды, ее сплоченности и единства.
А забивание голов — это его природный талант, — сказал Хаби Алонсо.
