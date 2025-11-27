Алонсо о том, что Мбаппе забил 22 из 40 голов «Реала»: «Его лидерские качества и влияние на команду неосязаемы. А забивание голов — природный талант»

Ричмонд
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.55
П2
2.23
Футбол. Кубок России
20:30
Динамо
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.70
П2
2.26
Футбол. Лига Европы
20:45
Рома
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.88
П2
6.70
Футбол. Лига Европы
20:45
Астон Вилла
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.22
X
8.00
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Порту
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.14
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.41
П2
5.15
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.30
П2
4.62
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.66
П2
6.06
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
5.05
X
3.83
П2
1.75
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.57
П2
6.30
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
3.34
X
3.49
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Хамрун Спартанс
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.85
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.44
П2
3.79
Футбол. Лига конференций
20:45
Омония
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.63
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
20:45
Ракув
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.59
П2
4.38
Футбол. Лига конференций
20:45
Сигма
:
Целе
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
20:45
Слован Бр
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.14
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.75
П2
1.84
Футбол. Лига конференций
20:45
Зриньски
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.49
П2
2.54
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
3
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
2
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Айнтрахт Ф
0
:
Аталанта
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
ПСВ
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
3
:
Реал
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Тоттенхэм Хотспур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
3
:
Брюгге
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
3
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
2
:
Монако
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Нефтехимик
1
:
Ростов
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Спартак
3
П1
X
П2

Алонсо о том, что Мбаппе забил 22 из 40 голов «Реала»: «Его лидерские качества и влияние на команду неосязаемы. А забивание голов — природный талант»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о Килиане Мбаппе, который сделал покер в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (4:3).

Источник: Спортс"

— Ваша команда забила 40 голов в этом сезоне. Из них 22 — на счету Килиана Мбаппе. Будет ли преувеличением сказать, что Килиан — это половина «Реала»?

— Мбаппе очень важен для нас.

Голы — это, конечно, важнее всего, но его лидерские качества и ежедневное влияние на команду неосязаемы. Это имеет основополагающее значение для построения команды, ее сплоченности и единства.

А забивание голов — это его природный талант, — сказал Хаби Алонсо.

«Ливерпуль» отутюжили, битву титанов взял «Арсенал», 42 гола за вечер, из Мбаппе выжали 4. Главное в ЛЧ.