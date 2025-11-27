Ричмонд
Карпин о совмещении: «Я переоценил свои силы, возможно. Думал, что будет проще. Спать по 4−5 часов — перебор. Это один из факторов ухода из “Динамо”

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу решения оставить пост главного тренера «Динамо».

Источник: Спортс"

— Можно ли сказать, что вы переоценили свои силы, возглавив «Динамо»?

— Возможно, да.

— Вопрос совмещения теперь окончательно закрыт?

— На данный момент — да. Но сейчас я скажу «да» или «нет», а потом что-то изменится, и вы все будете припоминать эти слова. Все в жизни меняется. Я тоже думал, когда ушел из «Ростова», что никогда в жизни не буду совмещать. А в итоге решил совместить.

Ошибка ли это? Возможно. Все люди ошибаются. Бывает. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если бы я ничего не делал, я бы не ошибался. Наверное, свои силы я переоценил. Честно говорю — думал, что будет проще, исходя из опыта в «Ростове».

Потому что, кроме сложностей с логистикой, там все было выстроено от и до. В Москве с логистикой проблем нет, но надо было выстраивать все процессы и уделять им больше времени.

— О каких процессах вы говорите?

— Обо всех. Начиная с завтрака и заканчивая сном.

— Вы не чувствовали, что начали выгорать, совмещая две большие и важные работы?

— Не очень понимаю слово «выгорать», поэтому мне сказать сложно.

— Есть пример Юргена Клоппа, который устал настолько, что не тренирует несколько лет. У вас были похожие мысли?

— Нет. Такого выгорания точно не было. Усталость, естественно, накапливалась. Особенно когда нет результата.

Например, в последний месяц спать я стал хуже. Это влияет на здоровье, тем более в моем возрасте. Спать по четыре-пять часов — перебор. Это было одним из факторов принятия решения об уходе из «Динамо».

У меня еще дети маленькие. Их надо поднимать и воспитывать, — сказал Валерий Карпин.


Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше