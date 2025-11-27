Карпин о совмещении: «Я переоценил свои силы, возможно. Думал, что будет проще. Спать по 4−5 часов — перебор. Это один из факторов ухода из “Динамо”

— Можно ли сказать, что вы переоценили свои силы, возглавив «Динамо»?
— Возможно, да.
— Вопрос совмещения теперь окончательно закрыт?
— На данный момент — да. Но сейчас я скажу «да» или «нет», а потом что-то изменится, и вы все будете припоминать эти слова. Все в жизни меняется. Я тоже думал, когда ушел из «Ростова», что никогда в жизни не буду совмещать. А в итоге решил совместить.
Ошибка ли это? Возможно. Все люди ошибаются. Бывает. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Если бы я ничего не делал, я бы не ошибался. Наверное, свои силы я переоценил. Честно говорю — думал, что будет проще, исходя из опыта в «Ростове».
Потому что, кроме сложностей с логистикой, там все было выстроено от и до. В Москве с логистикой проблем нет, но надо было выстраивать все процессы и уделять им больше времени.
— О каких процессах вы говорите?
— Обо всех. Начиная с завтрака и заканчивая сном.
— Вы не чувствовали, что начали выгорать, совмещая две большие и важные работы?
— Не очень понимаю слово «выгорать», поэтому мне сказать сложно.
— Есть пример Юргена Клоппа, который устал настолько, что не тренирует несколько лет. У вас были похожие мысли?
— Нет. Такого выгорания точно не было. Усталость, естественно, накапливалась. Особенно когда нет результата.
Например, в последний месяц спать я стал хуже. Это влияет на здоровье, тем более в моем возрасте. Спать по четыре-пять часов — перебор. Это было одним из факторов принятия решения об уходе из «Динамо».
У меня еще дети маленькие. Их надо поднимать и воспитывать, — сказал Валерий Карпин.