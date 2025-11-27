Президент России Путин прислал венок ушедшему из жизни Никите Симоняну

27 ноября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» проходит церемония прощания с ушедшим из жизни известным нападающим «Спартака» и сборной СССР по футболу, лучшим бомбардиром в истории «красно-белых» Никитой Симоняном.
Как сообщил источник «Чемпионата», венок прислал Президент РФ Владимир Путин.
Напомним, что Симонян, победитель летней Олимпиады 1956 года в составе советской сборной, заслуженный тренер РСФСР и СССР, первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС), скончался 23 ноября. Функционеру было 99 лет.