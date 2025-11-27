Хорен Байрамян: Симонян многое сделал для армянского и российского футбола

Полузащитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Ростов» и сборной Армении по футболу Хорен Байрамян уверен, что лучший бомбардир в истории «Спартака», экс-нападающий Никита Симонян заслуживает больших почестей.
«Царствие небесное Никите Павловичу. Симонян очень многое сделал для армянского, российского и советского футбола. Все будут ценить и помнить его вклад. Он был предан футболу, является примером для каждого человека. Читал, что “Спартак” назвал его именем трибуну домашнего стадиона. Уверен, в Москве и Ереване ещё и памятники Симоняну установят», — приводит слова Байрамяна канал «Матч ТВ».
Симоняна не стало 23 ноября на сотом году жизни из-за проблем со здоровьем. Напомним, что бывший форвард стал в составе «Спартака» четырёхкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР, кроме того, Симонян трижды приводил «народную команду» к победе в чемпионате Союза в качестве тренера. В составе советской сборной Симонян стал олимпийским чемпионом 1956 года. С 1992 года специалист занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС).
За выдающиеся достижения в футболе Симонян был удостоен орденов МОК и ФИФА, ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, звания Героя Труда России.
27 ноября на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» в Москве проходит церемония прощания с ветераном. Ранее, 24 ноября, свои соболезнования родным и близким Симоняна выразил Президент РФ Владимир Путин.