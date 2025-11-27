Сергей Некрасов: Симонян открыл путь в футболе тысячам молодых игроков

«Совсем недавно здесь, в чаше стадиона, мы поздравляли Никиту Павловича с 99-летим, — сказал Некрасов. — Никита Павлович до самого последнего момента оставался вовлечен во все дела и проблемы футбола, “Спартака”, почти во всех заседаниях комитета ветеранов клуба участвовал. Вовлекался в обсуждение всех проблем. Команда среагировала вчера искрометной игрой [в матче с “Локомотивом”], которую бы Никита Павлович оценил бы. На той же церемонии мальчишка получил мяч от Никиты Павловича, сейчас мы понимаем, что это пас в будущее, в бессмертие. Никита Павлович указывал путь тысячам и тысячам молодых ребят».