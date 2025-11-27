Мацуев рассчитывает сыграть в футбол только в следующем году

«Конечно, есть, — ответил Мацуев на вопрос, проводятся ли футбольные соревнования среди музыкальных коллективов. — Традиционный турнир среди симфонических оркестров. Он проходит каждый год, наши знаменитые оркестры проводят свой чемпионат. В нем я не участвую, поскольку не играю в оркестре, но мы проводим фестиваль и Летнюю творческую школу “Новых имен” в Суздале каждое лето. Там мы и организуем свои матчи. В Москве же у нас есть команда, состоящая из музыкантов, актеров и бывших футболистов. Сейчас играю все реже и реже, так как график не позволяет. У меня в январе будет два дня в Москве, надеюсь, удастся все-таки выйти на поле».