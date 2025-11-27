Саа не думает, что Ямаль превзойдет Месси: «Он не так одержим игрой, как Лионель и Роналду. Очень боюсь, что Ламин пойдет по пути Неймара — вокруг него уже есть отвлекающие факторы»

"Сможет ли Ламин Ямаль однажды превзойти Лионеля Месси? Это было бы хорошо для него, но я так не думаю. Я сомневаюсь, что он сможет добиться этого, потому что я вижу качества Ламина Ямала как игрока, но я не вижу такой одержимости, когда ты по-настоящему сосредотачиваешься на своей игре, как у Криштиану Роналду.
Эти ребята [Месси и Роналду] абсолютно одержимы. Вокруг Ямаля уже есть некоторые отвлекающие факторы, и это нехорошо. Я думаю, вы заметите, что он отвлекается от игры, как и Неймар, который, на мой взгляд, обладал качествами более высокого уровня.
За все эти годы я никогда не видел никого похожего на Неймара. Даже если Ямаль невероятен, я думаю, что Неймар был просто на другом уровне, но у него был не самый лучший образ жизни, и с годами он стал получать травмы и был втянут во что-то, что не пошло на пользу его карьере.
Я очень боюсь, что Ямаль попытается пойти по тому же пути. Это было бы печально для футбола", — сказал Саа в интервью OLBG.