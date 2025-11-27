Саа о Ямале: «Его талант может быть растрачен впустую из-за шумихи. Только “ПСЖ” и “Сити” могут позволить заплатить за него 300 млн, но хочется, чтобы Ламин остался в “Барсе”

«Думаю, только “ПСЖ” или “Манчестер Сити” могли позволить себе заплатить 300 млн фунтов за Ламина Ямаля. Я все еще считаю, что, если говорить о его дальнейшей судьбе, было бы грустно увидеть, как он рано уйдет из-за серьезного предложения.
Ради футбола, который мы любим, мы хотим видеть его развитие в «Барселоне», его успехи и стабильность в составе. Я боюсь, что этот талант может быть растрачен впустую, потому что в газетах о нем слишком много пишут.
Это будет печальная история, потому что большой талант на ближайшие 15 лет, и я хочу видеть в нем все самое лучшее, поэтому я хочу защитить этого парня. Переходы — это плохо. Думаю, Неймар покинул «Барселону» из-за шумихи. Он хотел быть единственным ключевым игроком в «ПСЖ».
Неймар — это потеря, потому что в «Барселоне» он действительно наслаждался своей игрой и показал за эти годы, что с Месси можно было успешно проявлять себя. Иногда непросто во всем разобраться, потому что у тебя есть эго, и ты можешь оказаться втянутым в что-то не очень полезное для твоей игры", — сказал Саа интервью OLBG.
Саа не думает, что Ямаль превзойдет Месси: «Он не так одержим игрой, как Лионель и Роналду. Очень боюсь, что Ламин пойдет по пути Неймара — вокруг него уже есть отвлекающие факторы».