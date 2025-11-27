Фанаты «Янг Бойз» бросили стакан в голову Малену после празднования гола в матче ЛЕ, у игрока «Виллы» — рассечение. После дубля вингера болельщики стали вырывать кресла и бросать в полицейских, и

26-летний футболист вывел англичан вперед на 27-й минуте. Когда он побежал праздновать перед сектором с гостевыми болельщиками, в него попал пластиковый стакан. Мален сразу же схватился за голову.
Фото: Gettyimages/Eddie Keogh.
Незадолго до перерыва нидерландец оформил дубль. После этого фанаты швейцарского клуба начали вырывать сиденья и бросать их в полицейских. Некоторые болельщики в первых рядах начали драться с сотрудниками охраны и полиции. Одного человека силой увели с поля.
Капитан «Янг Бойз» Лорис Бенито пытался успокоить болельщиков. Арбитр Георги Кабаков приостановил игру, пауза продлилась около пяти минут.