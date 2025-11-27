Фанаты «Янг Бойз» бросили стакан в голову Малену после празднования гола в матче ЛЕ, у игрока «Виллы» — рассечение. После дубля вингера болельщики стали вырывать кресла и бросать в полицейских, и

Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Астон Вилла
2
:
Янг Бойз
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.50
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Порту
3
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.00
П2
67.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Лудогорец
3
:
Сельта
2
Все коэффициенты
П1
1.04
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лех
2
:
Лозанна
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
14.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Слован Бр
2
:
Райо Вальекано
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
11.50
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.51
П2
7.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.63
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.53
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
7.70
X
5.74
П2
1.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.14
П2
3.92
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.85
X
4.13
П2
1.71
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.87
П2
10.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.44
П2
5.76
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.70
П2
1.98
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.53
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
23:00
Брейдаблик
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.46
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
23:00
Дрита
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.30
П2
2.70
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.52
П2
3.93
Футбол. Лига конференций
23:00
Ягеллония
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.07
П2
7.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.50
П2
2.51
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.49
П2
3.98
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Шахтер
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.60
П2
1.90
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
1
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
1
:
Селтик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
4
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Бранн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
3
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
2
:
Целе
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
2
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КАМАЗ
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

Фанаты «Янг Бойз» бросили стакан в голову Малену после празднования гола в матче ЛЕ, у игрока «Виллы» — рассечение. После дубля вингера болельщики стали вырывать кресла и бросать в полицейских, и

Форвард «Астон Виллы» Дониэлл Мален получил рассечение головы после того, как в него бросили стакан во время домашнего матча Лиги Европы против «Янг Бойз» (2:0, второй тайм).

26-летний футболист вывел англичан вперед на 27-й минуте. Когда он побежал праздновать перед сектором с гостевыми болельщиками, в него попал пластиковый стакан. Мален сразу же схватился за голову.

Фото: Gettyimages/Eddie Keogh.

Незадолго до перерыва нидерландец оформил дубль. После этого фанаты швейцарского клуба начали вырывать сиденья и бросать их в полицейских. Некоторые болельщики в первых рядах начали драться с сотрудниками охраны и полиции. Одного человека силой увели с поля.

Капитан «Янг Бойз» Лорис Бенито пытался успокоить болельщиков. Арбитр Георги Кабаков приостановил игру, пауза продлилась около пяти минут.