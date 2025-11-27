«Зенит» сыграет с «Балтикой» во втором этапе Пути регионов Кубка России, «Крылья Советов» — с «Оренбургом»

Во втором этапе Пути регионов петербуржцы встретятся с «Балтикой». Игра пройдет в начале марта.
Остальные пары Пути регионов: «Крылья Советов» — «Оренбург», «Арсенал» — «Локомотив» и «Ростов» — «Динамо» Махачкала.
«Зенит» вылетел из Пути РПЛ FONBET Кубка России, уступив «Динамо» в ¼ со счетом 2:3 по сумме двух встреч (1:3, 1:0).
