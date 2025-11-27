Семак про 1:0 с «Динамо»: «Зенит» мог побеждать крупнее, но игрой я доволен. Пойдем в Кубке другим путем, ничего страшного"

В ответном матче ¼ финала Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 и вылетел в Путь регионов по сумме двух матчей (первая игра — 1:3).
— Первые десять минут начали скованно, потом была интересная игра. Хороший матч, можно занести в актив. Не хватило забитого мяча, чтобы перевести в серию пенальти. Ничего страшного, пойдем другим путем. Все живы, здоровы, выиграли, но не хватило. Могли забить больше, убойные моменты были. Нужно больше забивать. Соперник был удачливее, мы могли и в первом матче выиграть. Будем готовиться к чемпионату, чтобы завершить год хорошо.
— По первому тайму было видно, что играют команды разного уровня, вы доминировали. Казалось, добавите еще и «Динамо» посыплется. Почему этого не случилось?
— Играли, старались все. В концовке матча больше думали об атаке, рисковали. Во втором тайме не хватило завершающих передач, чуть более тонкой игры в завершении. Больше ждали от вышедших на замену, что они принесут остроту, чтобы Соболев и Лусиано больше насытили штрафную площадь. Могли побеждать крупнее, но игрой я доволен.
— Вас удивила схему «Динамо», и повлиял ли уход Карпина на вашу подготовку?
— Никак не повлияло для нас, для «Динамо» это дополнительный всплеск, как правило, положительных эмоций. Обычно игроки позитивно реагируют на смену тренера. Удивила игра в шесть защитников от «Динамо». Это не мешало нам создавать моменты. Один Глушенков мог делать хет‑трик. Главное — старание и моменты, голы придут, — сказал Семак.