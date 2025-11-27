Гусев про 0:1 с «Зенитом»: «Задел в два мяча сыграл с “Динамо” злую шутку. Хочется другого футбола, но на сегодняшний день у игроков уже сформированы привычки»

Бело-голубые вышли в полуфинал Пути РПЛ по сумме двух матчей (первая игра — 3:1).
— Мы не планировали так играть, поменяли схему, понимали, как будет играть «Зенит». Надо было сдерживать Энрике, Педро, Мостового, Глушенкова, поэтому вышли в три центральных защитника. Первые 10 минут получались неплохо, начали нормально играть с мячом, но потом почему‑то изменилось все. Предупреждали, что играем на победу, но отдали мяч и опустились назад. «Зенит» любит играть с мячом, они владели большим территориальным преимуществом. Не надо было нам так низко садиться, планировали по‑другому. Задел в два мяча сыграл с нами злую шутку.
— Игра в защите беспокойство не вызывает?
— Я за такой короткий срок не могу наладить и поменять кардинально игру в обороне. Есть сформированные привычки. На сейчас я понимал, что мы больше будем обороняться количеством, чем качеством. Схему выбирал, исходя из физического состояния футболистов. Играть сегодня с высокой линией обороны и в прессинг в нашем состоянии — мы бы получили больше от «Зенита». Единственный позитивный момент — иногда приходится взяться за руки и играть на результат, сегодня это сложилось. Нас простили, но главное — проход дальше, за что ребятам огромное спасибо.
Одно дело исправлять ситуацию, другое — готовить команду. Это две разные вещи, совершенно другая подготовка. Не хочется говорить об этом, но это так. Хочется другого футбола, других требований, но на сегодняшний день у ребят уже сформированы привычки. Они играли по‑другому, я накладываю другие требования, чтобы могли играть и в четверку, и в тройку. Играть в среднем, нижнем блоке. Повторюсь, очень сложно это сделать сейчас, — сказал Гусев.