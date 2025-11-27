Гусев про 0:1 с «Зенитом»: «Задел в два мяча сыграл с “Динамо” злую шутку. Хочется другого футбола, но на сегодняшний день у игроков уже сформированы привычки»

— Я за такой короткий срок не могу наладить и поменять кардинально игру в обороне. Есть сформированные привычки. На сейчас я понимал, что мы больше будем обороняться количеством, чем качеством. Схему выбирал, исходя из физического состояния футболистов. Играть сегодня с высокой линией обороны и в прессинг в нашем состоянии — мы бы получили больше от «Зенита». Единственный позитивный момент — иногда приходится взяться за руки и играть на результат, сегодня это сложилось. Нас простили, но главное — проход дальше, за что ребятам огромное спасибо.