Гусев про 0:1 с «Зенитом»: «Задел в два мяча сыграл с “Динамо” злую шутку. Хочется другого футбола, но на сегодняшний день у игроков уже сформированы привычки»

Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бетис
1
:
Утрехт
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
16.20
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Болонья
3
:
Зальцбург
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
ФКСБ
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
3.90
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Гоу Эхед Иглз
0
:
Штутгарт
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
29.00
П2
1.03
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Генк
2
:
Базель
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
14.00
П2
44.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Маккаби
0
:
Лион
5
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.04
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
2
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
11.50
П2
37.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Панатинаикос
1
:
Штурм
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.65
П2
6.50
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рейнджерс
1
:
Брага
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.38
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Абердин
1
:
Ноа
1
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Брейдаблик
1
:
Самсунспор
2
Все коэффициенты
П1
17.00
X
5.60
П2
1.25
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Дрита
1
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.10
П2
12.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Фиорентина
0
:
АЕК
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.35
П2
1.84
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ягеллония
1
:
КуПС
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
9.00
П2
37.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Легия
0
:
Спарта П
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
4.15
П2
1.45
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Риека
0
:
АЕК Л
0
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.12
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шэмрок Роверс
0
:
Шахтер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
1
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
4.81
П2
2.60
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Янг Бойз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
1
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
1
:
Селтик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
4
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Бранн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
3
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
2
:
Лозанна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
2
:
Целе
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
2
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КАМАЗ
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

Гусев про 0:1 с «Зенитом»: «Задел в два мяча сыграл с “Динамо” злую шутку. Хочется другого футбола, но на сегодняшний день у игроков уже сформированы привычки»

Тренер «Динамо» Ролан Гусев оценил игру «Динамо» в ответном матче с «Зенитом» в ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1).

Источник: Спортс"

Бело-голубые вышли в полуфинал Пути РПЛ по сумме двух матчей (первая игра — 3:1).

— Мы не планировали так играть, поменяли схему, понимали, как будет играть «Зенит». Надо было сдерживать Энрике, Педро, Мостового, Глушенкова, поэтому вышли в три центральных защитника. Первые 10 минут получались неплохо, начали нормально играть с мячом, но потом почему‑то изменилось все. Предупреждали, что играем на победу, но отдали мяч и опустились назад. «Зенит» любит играть с мячом, они владели большим территориальным преимуществом. Не надо было нам так низко садиться, планировали по‑другому. Задел в два мяча сыграл с нами злую шутку.

— Игра в защите беспокойство не вызывает?

— Я за такой короткий срок не могу наладить и поменять кардинально игру в обороне. Есть сформированные привычки. На сейчас я понимал, что мы больше будем обороняться количеством, чем качеством. Схему выбирал, исходя из физического состояния футболистов. Играть сегодня с высокой линией обороны и в прессинг в нашем состоянии — мы бы получили больше от «Зенита». Единственный позитивный момент — иногда приходится взяться за руки и играть на результат, сегодня это сложилось. Нас простили, но главное — проход дальше, за что ребятам огромное спасибо.

Одно дело исправлять ситуацию, другое — готовить команду. Это две разные вещи, совершенно другая подготовка. Не хочется говорить об этом, но это так. Хочется другого футбола, других требований, но на сегодняшний день у ребят уже сформированы привычки. Они играли по‑другому, я накладываю другие требования, чтобы могли играть и в четверку, и в тройку. Играть в среднем, нижнем блоке. Повторюсь, очень сложно это сделать сейчас, — сказал Гусев.

