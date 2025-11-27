Пивоваров о словах Степашина про Гусева: «Упаси бог предсказывать слова государственного деятеля. Ролан Александрович будет готовить “Динамо” к матчу со “Спартаком”, как минимум»

Ранее член совета директоров бело‑голубых Сергей Степашин пообещал утвердить Гусева в качестве главного тренера «Динамо», если команда победит в четырех матчах до зимней паузы.
Сегодня «Динамо» уступило «Зениту» в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1), но прошло дальше, победив по сумме двух встреч со счетом 3:2.
«Как минимум, Ролан Александрович будет готовить к следующему матчу со “Спартаком”. Упаси меня бог предсказывать слова государственного деятеля», — сказал Пивоваров.