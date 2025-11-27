Пивоваров о словах Степашина про Гусева: «Упаси бог предсказывать слова государственного деятеля. Ролан Александрович будет готовить “Динамо” к матчу со “Спартаком”, как минимум»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бетис
1
:
Утрехт
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
6.40
П2
25.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Болонья
3
:
Зальцбург
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
16.50
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
ФКСБ
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.50
П2
6.80
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Гоу Эхед Иглз
0
:
Штутгарт
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
32.00
П2
1.03
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Генк
2
:
Базель
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
14.00
П2
39.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Маккаби
0
:
Лион
5
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.04
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
2
:
Мальме
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Панатинаикос
1
:
Штурм
1
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.75
П2
6.30
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рейнджерс
1
:
Брага
0
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.38
П2
7.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Абердин
1
:
Ноа
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.50
П2
11.25
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Брейдаблик
1
:
Самсунспор
2
Все коэффициенты
П1
16.00
X
4.90
П2
2.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Дрита
1
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.10
П2
11.25
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Фиорентина
0
:
АЕК
1
Все коэффициенты
П1
5.25
X
3.30
П2
1.84
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ягеллония
1
:
КуПС
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
8.25
П2
37.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Легия
0
:
Спарта П
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.10
П2
1.45
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Риека
0
:
АЕК Л
0
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.30
П2
5.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шэмрок Роверс
0
:
Шахтер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
1
:
Кристал Пэлас
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.30
П2
2.55
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Янг Бойз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
1
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
1
:
Селтик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
4
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Бранн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
3
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
2
:
Лозанна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
2
:
Целе
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
2
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КАМАЗ
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

Пивоваров о словах Степашина про Гусева: «Упаси бог предсказывать слова государственного деятеля. Ролан Александрович будет готовить “Динамо” к матчу со “Спартаком”, как минимум»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем исполняющего обязанности главного тренера команды Ролана Гусева.

Источник: Спортс"

Ранее член совета директоров бело‑голубых Сергей Степашин пообещал утвердить Гусева в качестве главного тренера «Динамо», если команда победит в четырех матчах до зимней паузы.

Сегодня «Динамо» уступило «Зениту» в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1), но прошло дальше, победив по сумме двух встреч со счетом 3:2.

«Как минимум, Ролан Александрович будет готовить к следующему матчу со “Спартаком”. Упаси меня бог предсказывать слова государственного деятеля», — сказал Пивоваров.