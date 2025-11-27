Лунев про 0:1 с «Зенитом» в Кубке: «Важно, что “Динамо” прошло дальше, хотя был антифутбол. Большую часть времени просидели в обороне, рассчитывая на быстрые атаки, но не совсем удавалось&ra

Московская команда уступила в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, но прошла в полуфинал по сумме двух встреч (первая игра — 3:1).
— Важнее то, что проиграли, или то, что остались в Пути РПЛ?
— Важнее результат и то, что прошли дальше, хотя был антифутбол. У нас не получались позиционные атаки, и большую часть времени мы просидели в обороне, рассчитывая на быстрые атаки, но это не совсем удавалось. Креативного футбола не получилось, какой планировали, но результат добыли, — сказал Лунев.