Лунев про 0:1 с «Зенитом» в Кубке: «Важно, что “Динамо” прошло дальше, хотя был антифутбол. Большую часть времени просидели в обороне, рассчитывая на быстрые атаки, но не совсем удавалось&ra

— Важнее результат и то, что прошли дальше, хотя был антифутбол. У нас не получались позиционные атаки, и большую часть времени мы просидели в обороне, рассчитывая на быстрые атаки, но это не совсем удавалось. Креативного футбола не получилось, какой планировали, но результат добыли, — сказал Лунев.