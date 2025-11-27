Семак о «Зените»: «Ждем трансферное окно, знаем, какие позиции надо укрепить. Устали видоизменять схемы, нужно сбалансировать. Зимой будет такая возможность»

Ричмонд
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Бетис
1
:
Утрехт
0
П1
1.19
X
16.20
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Болонья
3
:
Зальцбург
1
П1
1.03
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Црвена Звезда
1
:
ФКСБ
0
П1
1.45
X
3.90
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Гоу Эхед Иглз
0
:
Штутгарт
3
П1
100.00
X
29.00
П2
1.03
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Генк
2
:
Базель
1
П1
1.30
X
14.00
П2
44.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Маккаби
0
:
Лион
5
П1
100.00
X
19.00
П2
1.04
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Ноттингем Форест
2
:
Мальме
0
П1
1.07
X
11.50
П2
37.00
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Панатинаикос
1
:
Штурм
1
П1
2.05
X
2.65
П2
6.50
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Рейнджерс
1
:
Брага
0
П1
1.70
X
3.38
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Абердин
1
:
Ноа
1
П1
2.60
X
4.40
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Брейдаблик
1
:
Самсунспор
2
П1
17.00
X
5.60
П2
1.25
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Дрита
1
:
Шкендия
0
П1
1.42
X
4.10
П2
12.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Фиорентина
0
:
АЕК
1
П1
5.50
X
3.35
П2
1.84
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ягеллония
1
:
КуПС
0
П1
1.11
X
9.00
П2
37.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Легия
0
:
Спарта П
1
П1
11.00
X
4.15
П2
1.45
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Риека
0
:
АЕК Л
0
П1
2.70
X
2.12
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шэмрок Роверс
0
:
Шахтер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
1
:
Кристал Пэлас
1
П1
15.00
X
4.81
П2
2.60
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
2
:
Янг Бойз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
1
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
1
:
Селтик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
4
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
3
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Бранн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хамрун Спартанс
3
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
2
:
Лозанна
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
2
:
Динамо К
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ракув
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
2
:
Целе
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
2
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
2
:
Хеккен
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
КАМАЗ
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

Семак о «Зените»: «Ждем трансферное окно, знаем, какие позиции надо укрепить. Устали видоизменять схемы, нужно сбалансировать. Зимой будет такая возможность»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ожидает усиления в зимнее трансферное окно.

Источник: Спортс"

Сегодня сине-бело-голубые обыграли «Динамо» (1:0) в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, но уступили по сумме двух встреч (2:3).

— Федор Смолов сказал, что Жерсон зимой уйдет из «Зенита», потому что у игрока нет мотивации, а «Зениту» он не нужен. Как вы можете отреагировать?

— Каждый день видим его мотивацию. Со стороны — Федор судит из слухов. Поверьте, мы работаем каждый день. Горжусь каждым нашим футболистом, не вижу на тренировках ни одного стоячего игрока. Не всегда получается, иногда ожидания завышены, но любому нужна адаптация. При этом любой может уйти, но никто не подходил ко мне и не просил отпустить.

Не представляете, как тяжело ребятам искать мотивацию на каждый матч круглый год. Иногда любой спортсмен, что в сборной, что в клубе ощущает тяжесть играть на высоком уровне со 100‑процентной мотивацией. Особенно это сложно команде, которая ранее выигрывала каждый год. Особенно в противостояниях с более голодными клубами, которые в последние годы ничего не выигрывали.

За полгода устали видоизменять схемы, кто‑то в разном состоянии приехал. Где‑то не смогли решить определенные моменты, нужно сбалансировать. Зимой будет такая возможность, ставим задачи на трансферное окно, знаем, как хотим играть и что можем улучшить. Есть понимание, как использовать пришедших недавно игроков и какие позиции надо укрепить. Ждем трансферное окно, еще впереди две важные игры. Часто через Кубок можно подойти к чемпионату, смотрим за функциональным состоянием игроков.

— Будет ли у «Зенита» трансферная политика ориентирована на новый лимит?

— Сначала надо услышать официально принятый лимит и исходить из этого. Есть правила, по которым все работают. Планы и понимание на окно есть, цели и задачи тоже. Почти любой игрок при более выгодном предложении и желании может уйти, всех можем отпустить, кроме одного игрока. Это спортивная жизнь, у нас нет рабства, — сказал Семак.