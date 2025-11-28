Александр Дюков: «Симонян заслужил народную любовь талантом, трудолюбием, человеческими качествами, добродушием и прямотой»

Судьба Никиты Павловича была неразрывно связана с историей нашей страны. Он был со страной и в минуты радости, и в минуты горя. Он всегда был предан своей команде, бился за нее и свою страну. Для всех нас он будет примером служения футболу и стране. Светлая память", — сказал президент РФС.