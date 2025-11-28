Скандал в Аргентине не утихает: дисквалифицированы футболисты, отказавшиеся поздравлять «Росарио» с чемпионством

Напомним, по какому поводу «Эстудиантес» вообще получил столь странное наказание. Дело в том, что на прошлой неделе «Росарио» признали чемпионом лиги-2025 — команда Анхеля Ди Марии выиграла оба турнира Высшего дивизиона Аргентины (Апертуру и Клаусуру), за что и получила золото. Вот только такой награды не существовало до этого года — ранее (и до сих пор) лучшая команда определялась в плей-офф, но в AFA вдруг решили ввести новые медали.