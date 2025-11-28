Скандал в Аргентине не утихает: дисквалифицированы футболисты, отказавшиеся поздравлять «Росарио» с чемпионством

Скандал в аргентинском футболе набирает обороты. Футболисты «Эстудиантеса», отказавшиеся от чемпионского коридора для соперников из «Росарио», получили дисквалификации. При этом оснований для этого, похоже, не было — по некоторым данным, регламент переписали на ходу.
Надуманный повод
Бунтари из «Эстудиантеса» получили суровое наказание: дисциплинарный трибунал Ассоциации футбола Аргентины (AFA) отстранил весь стартовый состав на два матча. Кроме того, капитан команды Сантьяго Нуньес, как лидер протеста, на три месяца лишен права носить повязку.
Еще больше досталось президенту клуба, легендарному полузащитнику сборной Аргентины Хуану Верону: функционера отстранили от любой футбольной деятельности на полгода.
«Эстудиантес» в шоке: «Мы подробно проанализируем вердикт, чтобы защититься. А пока выражаем нашу полную поддержку Хуану Верону, Сантьяго Нуньесу и всем пострадавшим сотрудникам клуба», — сказано в официальном заявлении.
Из хороших новостей — футболисты «Эстудиантеса» будут отбывать наказание в следующем сезоне и в разных матчах. Из плохих — похоже, санкций вообще не должно было быть.
В своем решении AFA сослалась на февральский регламент, в котором четко прописано, как должен выглядеть чемпионский коридор, и санкции за нарушение правил. Однако, по данным El Pais, в метаданных PDF-файла, размещенного на сайте, есть изменения. Внесены они были прямо по ходу матча «Эстудиантеса» и «Росарио» (1:0) — это дает право считать, что пункт о поздравлениях добавили специально для бунтарей.
По информации El Pais, в ранней версии документа никакого четкого описания протокола не было. А издание Cielosports добавляет: это первый подобный случай в Аргентине — ранее схожие истории регулировались другим регламентом, и максимальное наказание было административным, то есть не предполагало дисквалификаций.
Офисные чемпионы
Напомним, по какому поводу «Эстудиантес» вообще получил столь странное наказание. Дело в том, что на прошлой неделе «Росарио» признали чемпионом лиги-2025 — команда Анхеля Ди Марии выиграла оба турнира Высшего дивизиона Аргентины (Апертуру и Клаусуру), за что и получила золото. Вот только такой награды не существовало до этого года — ранее (и до сих пор) лучшая команда определялась в плей-офф, но в AFA вдруг решили ввести новые медали.
В Аргентине посчитали, что все дело в дружбе Ди Марии с президентом AFA Клаудио Тапией. Разразился большой скандал: местные СМИ сразу же начали говорить о кумовстве, а чемпионство назвали «офисным». Болельщики тоже не оценили — и даже закрасили граффити с Анхелем по случаю победы Аргентины на чемпионате мира-2022.
Первый матч с «Росарио» после «чемпионства» предстояло играть как раз «Эстудиантесу». Главной интригой стал вопрос поздравительного коридора — и игроки гостей выстроились в него, но повернулись к «победителям» спиной, моментально сорвав овации в Аргентине.
В итоге «Эстудиантес» за это поплатился — дисциплинарный трибунал в своем вердикте заявил: «Во время чемпионского коридора футболисты должны оставаться на положенных местах, лицом к сопернику и не совершать никаких действий, которые нарушили бы нормальный ход церемонии».
Игроки этого делать не стали — и теперь будут отбывать дисквалификацию. А Верон, как «отдавший приказ» (мотивировка дисциплинарного трибунала), на полгода остался без футбола. Большой удар по репутации аргентинского чемпионата.
Автор: Артем Белинин