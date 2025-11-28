Трехкратного чемпиона Украины и участника чемпионата Европы Гармаша мобилизовали в ВСУ

Гармаш был доставлен в районный территориальный центр комплектования полицией для уточнения персональных данных. У него не было ни отсрочки, ни бронирования от мобилизации. После прохождения военно-врачебной комиссии и консультаций с рекрутерами, Гармаш принял решение проходить службу в одном из подразделений ВСУ.
«Жалоб по поводу неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало», — говорится в заявлении, Киевского городского ТЦК.
35-летний Гармаш являлся игроком «Динамо» с 2007 по 2023 год, провел более 350 матчей, является трехкратным чемпионом Украины. За национальную команду сыграл 31 матч (два гола) и участвовал в двух чемпионатах Европы.