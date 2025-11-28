Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.93
X
3.91
П2
2.28
Футбол. Италия
22:45
Комо
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.70
П2
4.70
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Ренн
П1
X
П2
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.28
X
2.95
П2
4.00
Футбол. Первая лига
29.11
Сокол
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.80
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Шинник
1
П1
X
П2

Месси опередил Роналду: у аргентинца теперь самая залайканная публикация в соцсети

Социальные сети стали ареной для нового соперничества между двумя величайшими футболистами современности — Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Источник: Sport24

Пост Месси в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), на котором он запечатлен во время случайного визита на «Камп Ноу», собрал больше отметок «нравится», чем самая залайканная публикация в аккаунте Роналду.

Аргентинец опубликовал снимок 10 ноября, и на данный момент он собрал 33 658 375 лайков. Это превысило результат публикации Роналду о подписании контракта с саудовским «Аль-Насром», которая набрала 33 237 176 лайков.

Особенный драматизм этому достижению придает разница в количестве подписчиков у двух звезд: на момент установления рекорда у Роналду в Instagram было на 158 миллионов подписчиков больше, чем у Месси.