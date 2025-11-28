Месси опередил Роналду: у аргентинца теперь самая залайканная публикация в соцсети

Пост Месси в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена), на котором он запечатлен во время случайного визита на «Камп Ноу», собрал больше отметок «нравится», чем самая залайканная публикация в аккаунте Роналду.
Аргентинец опубликовал снимок 10 ноября, и на данный момент он собрал 33 658 375 лайков. Это превысило результат публикации Роналду о подписании контракта с саудовским «Аль-Насром», которая набрала 33 237 176 лайков.
Особенный драматизм этому достижению придает разница в количестве подписчиков у двух звезд: на момент установления рекорда у Роналду в Instagram было на 158 миллионов подписчиков больше, чем у Месси.