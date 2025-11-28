Евсеев показал нарисованную от руки таблицу лиги: «Когда я пришел в “Черноморец”, было 3 очка. Мы набрали 21 очко за это время, “Факел” — 26, “Родина” — 25. Вопросы п

49-летний специалист возглавил команду в начале сентября, когда она шла на последнем месте в Первой лиге. Сегодня она победила «Шинник» (2:1) и располагается на 12-й строчке.
Во время послематчевого интервью тренер показал нарисованную от руки таблицу.
«Вот таблица. Когда в команду пришел тренерский штаб со мной, “Черноморец” — на последнем месте, три очка. Три очка было.
Сейчас сколько, 24? Убираем 3 очка — 21?
26 за это время набрал «Факел», «Урал» — 21. На втором месте «Родина» — 25.
Так что приятно заканчивать в тройке. Вопросы после этого еще есть?
Работаем", — сказал Евсеев.