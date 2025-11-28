Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
3.07
X
2.20
П2
4.10
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
1
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.10
П2
13.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
4.45
X
2.20
П2
3.25
Футбол. Первая лига
29.11
Сокол
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.80
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Шинник
1
П1
X
П2

Евсеев показал нарисованную от руки таблицу лиги: «Когда я пришел в “Черноморец”, было 3 очка. Мы набрали 21 очко за это время, “Факел” — 26, “Родина” — 25. Вопросы п

Вадим Евсеев похвастался результатами «Черноморца» под его руководством.

Источник: Спортс"

49-летний специалист возглавил команду в начале сентября, когда она шла на последнем месте в Первой лиге. Сегодня она победила «Шинник» (2:1) и располагается на 12-й строчке.

Во время послематчевого интервью тренер показал нарисованную от руки таблицу.

«Вот таблица. Когда в команду пришел тренерский штаб со мной, “Черноморец” — на последнем месте, три очка. Три очка было.

Сейчас сколько, 24? Убираем 3 очка — 21?

26 за это время набрал «Факел», «Урал» — 21. На втором месте «Родина» — 25.

Так что приятно заканчивать в тройке. Вопросы после этого еще есть?

Работаем", — сказал Евсеев.