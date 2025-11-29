Роберто Ди Маттео: «Арсенал» неудержим и становится все сильнее. Потрясающе организованная оборона и опасная атака. Против «канониров» сложно играть из-за высокого и интенсивного прессинга"

Играть против «Арсенала» очень тяжело, потому что он прессингует очень высоко и активно, так что времени у тебя почти нет. Соперникам нужно прорываться через первую линию прессинга. Если вам это удается, то появляется какое-то свободное пространство. Иначе «Арсенал» вас просто задавит«, — сказал бывший тренер “Челси” в эфире Sky Sports.