Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Хетафе
1
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
6.10
П2
59.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
2
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.80
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Шинник
1
П1
X
П2

Роберто Ди Маттео: «Арсенал» неудержим и становится все сильнее. Потрясающе организованная оборона и опасная атака. Против «канониров» сложно играть из-за высокого и интенсивного прессинга"

Роберто Ди Маттео впечатлен «Арсеналом».

Источник: Спортс"

"Сейчас они выглядят неудержимыми. Они очень стабильны не только в этом сезоне, но и в последних двух-трех. И они становятся все сильнее.

Они играют очень надежно, потрясающе организованно обороняются и поэтому пропустили меньше всего голов в АПЛ. Но также у них крайне опасная атака.

Играть против «Арсенала» очень тяжело, потому что он прессингует очень высоко и активно, так что времени у тебя почти нет. Соперникам нужно прорываться через первую линию прессинга. Если вам это удается, то появляется какое-то свободное пространство. Иначе «Арсенал» вас просто задавит«, — сказал бывший тренер “Челси” в эфире Sky Sports.