Рамос хочет сыграть на ЧМ-2026. 39-летний защитник намерен покинуть «Монтеррей» и вернуться в Европу зимой (El Chiringuito)

Серхио Рамос собирается покинуть «Монтеррей» по окончании контракта.

Источник: Спортс"

As со ссылкой на El Chiringuito сообщает, что защитник настроен уйти из мексиканского клуба, но карьеру завершать не собирается. Он хочет играть в Испании или же в клубе из другой европейской страны — при условии, что получит устраивающее его предложение.

Отмечается, что на решение Рамоса повлияли два фактора: первый — его семье комфортнее на Пиренейском полуострове, чем в Мексике, второй — желание сыграть за национальную команду на чемпионате мира.

39-летний футболист считает, что в случае регулярной игры на высоком уровне и в чемпионате, близкому по стилю к испанскому, он сможет убедить главного тренера чемпионов Европы Луиса де ла Фуэнте рассмотреть его кандидатуру.

В последний раз Рамос играл за сборную Испании в 2021 году. Его статистику можно изучить здесь.

