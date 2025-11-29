Роберто Карлос: «Роналдиньо достиг пика и захотел просто получать удовольствие, а не бороться за звание лучшего. Он устал и не полностью раскрыл потенциал»

— Роналдиньо осознавал свои пределы, понимал, сколько он сможет отыграть на самом высоком уровне.
Думаю, когда он достиг пика, то хотел уже просто получать удовольствие, а не быть профессионалом. В радостные моменты он начал думать: я продолжу играть в футбол и посмотрю, на сколько меня хватит, но я буду развлекаться.
И этого ему не хватило для того, чтобы полностью раскрыть потенциал. Его считают одним из лучших футболистов мира, но был момент когда он сказал: «Я устал. Буду просто играть в футбол и хорошо проводить время».
— Слишком много вечеринок?
— Нет, не думаю, что дело в этом. Скорее, он думал, что уже всего добился, нравится людям, а теперь надо просто сбавить скорость и больше наслаждаться жизнью.
Дело не в вечеринках, он устал радовать людей и биться за то, чтобы считаться лучшим в мире, — сказал экс-защитник сборной Бразилии.