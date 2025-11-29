Неймар: «Не собираюсь жертвовать своей карьерой, играя против “Спорт Ресифи”

«Было много домыслов и высказываний, которые не соответствовали действительности. Людям нужно быть осторожным в своих высказываниях, потому что они влияют на человека. Честно говоря, с физической точки зрения мое колено не в лучшем состоянии, но я не шел против мнения врачей, как многие из СМИ писали. Мы все посоветовались, и окончательное решение было за мной. Я не собираюсь жертвовать своей карьерой, играя сегодня вечером», — приводит ZM слова Неймара.