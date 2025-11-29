Неймар забил в 2-м матче подряд — гол и ассист против «Спорт Ресифи». У форварда «Сантоса» 5+1 в 18 играх лиги

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.80
Футбол. Премьер-лига
14:00
Акрон
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.73
П2
3.79
Футбол. Первая лига
14:00
Волга
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.74
X
3.81
П2
1.75
Футбол. Первая лига
14:00
Чайка
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.15
П2
2.46
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.09
П2
3.40
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.84
П2
6.97
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.03
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.10
П2
2.84
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.50
П2
28.00
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.38
П2
4.73
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.08
П2
5.26
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.87
П2
2.96
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.79
П2
7.24
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.47
П2
11.00
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.14
X
3.38
П2
2.37
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.75
П2
13.00
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.29
X
4.81
П2
1.59
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.39
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.58
П2
10.50
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Шинник
1
П1
X
П2

Неймар забил в 2-м матче подряд — гол и ассист против «Спорт Ресифи». У форварда «Сантоса» 5+1 в 18 играх лиги

Форвард «Сантоса» Неймар забил мяч и сделал ассист в игре чемпионата Бразилии со «Спорт Ресифи» (3:0).

Бразилец отметился голом во втором матче подряд. 20 ноября Неймар поразил ворота «Мирассола» (1:1), а 25-го числа пропустил игру с «Интернасьоналом» (1:1) из-за травмы.

Всего в 18 матчах чемпионата на его счету 5 голов и 1 ассист.