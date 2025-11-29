Ди Маттео об Эстевао: «Поразительно, насколько он зрелый для своего возраста. Станет игроком топ-класса»

Ричмонд
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.01
П2
2.70
Футбол. Премьер-лига
14:00
Акрон
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.84
П2
3.91
Футбол. Первая лига
14:00
Волга
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.74
X
3.81
П2
1.75
Футбол. Первая лига
14:00
Чайка
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.15
П2
2.46
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.09
П2
3.45
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.84
П2
6.92
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.04
П2
4.40
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.11
П2
2.90
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.75
П2
28.00
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.25
П2
4.33
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.06
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.87
П2
2.96
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.78
П2
7.27
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.66
П2
11.25
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.37
П2
2.40
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.50
П2
13.00
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.09
X
4.83
П2
1.61
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.35
П2
2.39
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.05
П2
11.50
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.33
П2
2.66
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.40
П2
2.22
Футбол. Франция
21:00
Париж
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.78
П2
4.20
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.02
П2
5.67
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.40
П2
3.33
Футбол. Испания
23:00
Атлетико
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.20
П2
15.00
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.22
П2
5.54
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2

Ди Маттео об Эстевао: «Поразительно, насколько он зрелый для своего возраста. Станет игроком топ-класса»

Экс-тренер «Челси» Роберто Ди Маттео считает, что 18-летний форвард «синих» Эстевао станет игроком топ-класса.

Источник: Спортс"

В 10 матчах АПЛ на счету бразильца 1 гол и 1 ассист.

«Поразительно, насколько он зрелый для своего возраста. Я наблюдал за ним на клубном чемпионате мира, когда он играл за “Палмейрас”, но ожидать, что он приедет в Англию, в новую страну, с новым языком, в новую среду, и так хорошо начнет — это немного удивило.

Но познакомившись с ним, понимаешь, что он очень скромный парень. С ним вместе прекрасная семья, поэтому он очень хорошо обосновался в Лондоне, в Кобхэме.

Он потрясающий игрок. Когда я впервые увидел его в Штатах, я подумал: «Вау, это особый талант». Он медленно развивается, потому что, не будем забывать, он еще очень и очень молод. Но у него так много навыков и качеств, и он будет только прибавлять. Он станет игроком топ-класса", — сказал Ди Маттео.