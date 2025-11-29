Фомин об отставке Карпина: «Было неожиданно. В “Динамо” в плане быта стало полегче, но это не критичный момент»

Ричмонд
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.80
Футбол. Премьер-лига
14:00
Акрон
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.84
П2
3.91
Футбол. Первая лига
14:00
Волга
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.74
X
3.81
П2
1.75
Футбол. Первая лига
14:00
Чайка
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.15
П2
2.46
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.09
П2
3.40
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.79
П2
6.80
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.04
П2
4.32
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.10
П2
2.85
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.25
П2
27.00
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.32
П2
4.43
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.06
П2
5.31
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.87
П2
2.96
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.76
П2
7.16
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.52
П2
11.00
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.37
П2
2.39
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.75
П2
13.25
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.16
X
4.84
П2
1.60
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.39
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.92
П2
11.50
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.33
П2
2.66
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.70
П2
2.65
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.41
П2
2.23
Футбол. Франция
21:00
Париж
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.82
П2
4.24
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Эльче
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2

Фомин об отставке Карпина: «Было неожиданно. В “Динамо” в плане быта стало полегче, но это не критичный момент»

Капитан «Динамо» Даниил Фомин высказался об отставке Валерия Карпина с поста тренера бело-голубых.

Карпин объявил об уходе 17 ноября, исполняющим обязанности тренера назначен Ролан Гусев.

"Я узнал, как и все, когда было объявление. Было неожиданно. Валерий Георгиевич приехал, попрощались, сейчас не готов какие-то выводы делать по работе с ним. Очевидно, не получилось у нас всех вместе. Сейчас нужно отыграть оставшиеся два матча, а все разборы будут потом.

Мне кажется, что, когда есть результат, когда есть победы, это дает позитив. Мы мало побеждали. В плане быта сейчас тоже поменялось чуть-чуть, стало полегче. Но я не считаю, что это какой-то критичный момент.

Конечно, мы слышали заявление про Гусева и его будущее. У нас и так есть амбиции — побеждать. У нас впереди два матча, два финала. Там, как будет, посмотрим", — сказал Фомин.

