Мостовой о Сафонове: «Правильно ушел в “ПСЖ”, три трофея за год поднял. И кто потом вспоминать будет, играл ли он? Во времена Месси многие в запасе сидели и ЛЧ выигрывали»

Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
0
:
Оренбург
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.30
П2
6.90
Футбол. Испания
перерыв
Мальорка
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
3.28
X
2.20
П2
3.75
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.96
П2
4.77
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.08
П2
2.82
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.75
П2
27.00
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.27
П2
4.46
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.11
П2
5.93
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.84
П2
3.00
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.54
П2
6.35
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.77
П2
11.25
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.37
П2
2.38
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.47
П2
12.75
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.52
X
4.63
П2
1.69
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.35
П2
2.36
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.62
П2
12.75
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.34
П2
2.64
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.35
П2
2.17
Футбол. Франция
21:00
Париж
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.66
П2
4.14
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.85
П2
5.50
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.40
П2
3.33
Футбол. Испания
23:00
Атлетико
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.20
П2
14.75
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.19
П2
5.43
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Мостовой о Сафонове: «Правильно ушел в “ПСЖ”, три трофея за год поднял. И кто потом вспоминать будет, играл ли он? Во времена Месси многие в запасе сидели и ЛЧ выигрывали»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о положении вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ». Российский голкипер не играл в официальных матчах в текущем сезоне.

Источник: Спортс"

«Сафонов правильно сделал, что ушел в “ПСЖ”. Да, провел меньше всех игр, но три трофея за год поднял. И кто там потом вспоминать будет, играл ли он?

Сложилась такая ситуация, оказался в нужном месте в нужное время. Уйдет из «ПСЖ» — забудет про трофеи. Мне трудно давать ему совет, как дальше быть. Я видел, что многие сидят и радуются трофеям. Но у Матвея хороший возраст, он должен играть по-любому.

Осуждать, если он останется и будет трофеи получать, я не стану. Я всегда привожу в пример Головина, он уже восемь лет во Франции, но ни одного трофея и не будет. А был бы в России, уже три или четыре раза выиграл бы что-нибудь. Зато Головина пол-Европы знает, и в нашей стране будут помнить как сильного футболиста. Это реальность жизни. Я видел, как много людей во времена Месси в запасе сидели и Лигу чемпионов выигрывали", — сказал Мостовой.