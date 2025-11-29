Мостовой о Сафонове: «Правильно ушел в “ПСЖ”, три трофея за год поднял. И кто потом вспоминать будет, играл ли он? Во времена Месси многие в запасе сидели и ЛЧ выигрывали»

«Сафонов правильно сделал, что ушел в “ПСЖ”. Да, провел меньше всех игр, но три трофея за год поднял. И кто там потом вспоминать будет, играл ли он?
Сложилась такая ситуация, оказался в нужном месте в нужное время. Уйдет из «ПСЖ» — забудет про трофеи. Мне трудно давать ему совет, как дальше быть. Я видел, что многие сидят и радуются трофеям. Но у Матвея хороший возраст, он должен играть по-любому.
Осуждать, если он останется и будет трофеи получать, я не стану. Я всегда привожу в пример Головина, он уже восемь лет во Франции, но ни одного трофея и не будет. А был бы в России, уже три или четыре раза выиграл бы что-нибудь. Зато Головина пол-Европы знает, и в нашей стране будут помнить как сильного футболиста. Это реальность жизни. Я видел, как много людей во времена Месси в запасе сидели и Лигу чемпионов выигрывали", — сказал Мостовой.