Тедеев об 1:2: «Ощущение, что “Пари НН” больше хотел победить. “Акрону” не хватило настроя, внимания и реализации моментов — не использовали сбросы Дзюбы»

"В первом тайме очень плохо реагировали на потери мяча. К тому же была очень плохая видимость на поле. Наверное, не хватило концентрации, внимания и настроя.
Складывалось такое ощущение, что команда «Пари НН» больше хотела победить. И поэтому они добились желаемого результата.
Не хватило качества в атаке с точки зрения реализации моментов.
Дзюба выиграл очень много единоборств. Но те сбросы, которые он осуществлял, мы не использовали. Считаю, что сегодня мы были не очень хороши", — сказал Тедеев.