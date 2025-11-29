Тедеев об 1:2: «Ощущение, что “Пари НН” больше хотел победить. “Акрону” не хватило настроя, внимания и реализации моментов — не использовали сбросы Дзюбы»

Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
2
:
Алавес
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
38.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.15
П2
6.91
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
2
:
Лидс
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
34.00
П2
100.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Сандерленд
1
:
Борнмут
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.00
П2
1.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Бавария
1
:
Санкт-Паули
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.70
П2
14.75
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
3
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
18.70
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
1
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.30
П2
36.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
2
:
Кельн
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.80
П2
14.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
2
:
Верона
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
8.75
П2
100.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
0
:
Удинезе
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
23.00
П2
1.02
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.56
X
4.65
П2
1.69
Футбол. Премьер-лига
19:30
Балтика
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.31
П2
2.36
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.47
П2
12.25
Футбол. Англия
20:30
Эвертон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.35
П2
2.64
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.65
П2
2.60
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.35
П2
2.17
Футбол. Франция
21:00
Париж
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.66
П2
4.14
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.92
П2
5.70
Футбол. Англия
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.40
П2
3.33
Футбол. Испания
23:00
Атлетико
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.40
П2
15.00
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.14
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Тедеев об 1:2: «Ощущение, что “Пари НН” больше хотел победить. “Акрону” не хватило настроя, внимания и реализации моментов — не использовали сбросы Дзюбы»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал настрой команды в матче 17‑го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (1:2).

Источник: Спортс"

"В первом тайме очень плохо реагировали на потери мяча. К тому же была очень плохая видимость на поле. Наверное, не хватило концентрации, внимания и настроя.

Складывалось такое ощущение, что команда «Пари НН» больше хотела победить. И поэтому они добились желаемого результата.

Не хватило качества в атаке с точки зрения реализации моментов.

Дзюба выиграл очень много единоборств. Но те сбросы, которые он осуществлял, мы не использовали. Считаю, что сегодня мы были не очень хороши", — сказал Тедеев.