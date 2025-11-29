Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.00
П2
4.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Кремонезе
2
Все коэффициенты
П1
6.25
X
4.65
П2
6.30
Футбол. Англия
02.12
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.65
Футбол. Англия
02.12
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Экс-судья Федотов про жест Талалаева: «Судьям не надо пожимать руки тренерам. Тренеры и футболисты их ненавидят»

Игорь Федотов призвал рефери не обмениваться рукопожатиями с тренерами после того, как Андрей Талалаев неприличным жестом отреагировал на желтую карточку в матче со «Спартаком».

"Судьям не надо пожимать руки тренерам. Это обман.

В департаменте верят в добро — не надо. Тренеры и футболисты судей ненавидят", — подчеркнул экс-арбитр.

Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше