Экс-судья Федотов про жест Талалаева: «Судьям не надо пожимать руки тренерам. Тренеры и футболисты их ненавидят»

"Судьям не надо пожимать руки тренерам. Это обман.
В департаменте верят в добро — не надо. Тренеры и футболисты судей ненавидят", — подчеркнул экс-арбитр.
Узнать больше по теме
