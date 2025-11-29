У «Балтики» 11 сухих матчей после первых 17 туров РПЛ — повторение рекордов «Зенита», «Рубина» и «Локомотива»

Сегодня команда Андрея Талалаева обыграла «Спартак» в 17-м туре со счетом 1:0.
11 сухих матчей на данном отрезке чемпионата также было у «Локомотива» в сезоне 2002 года, у «Рубина» (2010) и у «Зенита» (2014/15, 2017/18, 2022/23).
«Балтика» завершила на ноль 11 из 17 первых матчей сезона Мир РПЛ — это повторение лучшего результата в истории чемпионата России.
