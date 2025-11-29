Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.85
П2
5.30
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Фулхэм
2
Все коэффициенты
П1
10.00
X
7.00
П2
1.28
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.70
П2
12.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
2.17
X
2.91
П2
4.50
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

У «Балтики» 11 сухих матчей после первых 17 туров РПЛ — повторение рекордов «Зенита», «Рубина» и «Локомотива»

«Балтика» завершила на ноль 11 из 17 первых матчей сезона Мир РПЛ — это повторение лучшего результата в истории чемпионата России.

Сегодня команда Андрея Талалаева обыграла «Спартак» в 17-м туре со счетом 1:0.

11 сухих матчей на данном отрезке чемпионата также было у «Локомотива» в сезоне 2002 года, у «Рубина» (2010) и у «Зенита» (2014/15, 2017/18, 2022/23).