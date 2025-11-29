Талалаев об 1:0 со «Спартаком»: «А что мы сотворили? Мы их уже побеждали и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее»

Встреча 17-го утра Мир РПЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу калининградской команды, с 30-й минуте игравшей в меньшинстве после удаления Ираклия Манелова.
— Какая ваша реакция на то, что сотворила команда вдесятером, так еще и без вас на скамейке?
— Ну, во‑первых, «без вас». Во‑вторых, а что мы сотворили? Мы уже побеждали «Спартак» и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее.
— В чем феномен вашей «Балтики»?
— Я не вижу никакого феномена. Просто качественная работа футболистов и тренерского штаба, всего клуба, и все, — сказал Талалаев.
