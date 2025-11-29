Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.85
П2
5.32
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Фулхэм
2
Все коэффициенты
П1
11.00
X
7.00
П2
1.28
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.28
X
10.75
П2
29.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
2.92
П2
4.50
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Талалаев об 1:0 со «Спартаком»: «А что мы сотворили? Мы их уже побеждали и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что его команда обыграла бы «Спартак» крупнее, если бы не удаление.

Источник: Спортс"

Встреча 17-го утра Мир РПЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу калининградской команды, с 30-й минуте игравшей в меньшинстве после удаления Ираклия Манелова.

— Какая ваша реакция на то, что сотворила команда вдесятером, так еще и без вас на скамейке?

— Ну, во‑первых, «без вас». Во‑вторых, а что мы сотворили? Мы уже побеждали «Спартак» и победили снова, просто вдесятером. Если бы играли в полном составе, победа была бы крупнее.

— В чем феномен вашей «Балтики»?

— Я не вижу никакого феномена. Просто качественная работа футболистов и тренерского штаба, всего клуба, и все, — сказал Талалаев.

