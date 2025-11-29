Спаллетти о 2:1 с «Кальяри»: «Ювентус» делал детские ошибки, после пропущенного команда заиграла. Йылдыз — топ-уровень, даже экстра-топ, он может из ничего принести победу"

«Мы начали робко, делали детские ошибки. Я ожидал большего от игроков и от себя самого. Потом мы начали искать решения и действия, соответствующие уровню “Ювентуса”. После пропущенного гола команда начала играть: мы заслуженно выиграли».
О Кенане Йылдызе.
«У него качества чемпиона: он может из ничего принести тебе победу в матче. Тактическая схема также исходит из необходимости дать ему определенную свободу для творчества и движения: это топ-уровень, даже экстра-топ», — сказал Спаллетти в интервью DAZN.