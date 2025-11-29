Спаллетти о 2:1 с «Кальяри»: «Ювентус» делал детские ошибки, после пропущенного команда заиграла. Йылдыз — топ-уровень, даже экстра-топ, он может из ничего принести победу"

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
0
:
Тулуза
1
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.70
П2
5.32
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Фулхэм
2
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.80
П2
1.25
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
1
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.75
П2
34.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.80
П2
4.50
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ньюкасл Юнайтед
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Хайденхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
1
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Пари Нижний Новгород
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
СКА-Хабаровск
2
П1
X
П2

Спаллетти о 2:1 с «Кальяри»: «Ювентус» делал детские ошибки, после пропущенного команда заиграла. Йылдыз — топ-уровень, даже экстра-топ, он может из ничего принести победу"

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил выступление команды в матче с «Кальяри» (2:1) в 13-м туре Серии А.

Источник: Спортс"

«Мы начали робко, делали детские ошибки. Я ожидал большего от игроков и от себя самого. Потом мы начали искать решения и действия, соответствующие уровню “Ювентуса”. После пропущенного гола команда начала играть: мы заслуженно выиграли».

О Кенане Йылдызе.

«У него качества чемпиона: он может из ничего принести тебе победу в матче. Тактическая схема также исходит из необходимости дать ему определенную свободу для творчества и движения: это топ-уровень, даже экстра-топ», — сказал Спаллетти в интервью DAZN.