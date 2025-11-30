Семак о словах Бубнова о том, что он «орал матом» на игроков «Зенита»: «Я абсолютно никогда матом не ругаюсь. А этому вранью не только верят, но и перепечатывают»

Ранее экс-защитник сборной СССР Александр Бубнов, обсуждая игру «Зенита» против «Пари НН», заявил: «Шнякин или кто там сказал, кто там комментировал, шел мимо раздевалки, [так вот Семак] стал на них матом орать. Чтобы Семак орал матом в перерыве — это нужно так плохо играть и его довести».
Главный тренер петербуржцев опроверг эту информацию.
— До меня дошло, к сожалению, вранье, которое распространяется в сети. Я не могу не прокомментировать. Еще раз повторюсь, что я абсолютно никогда матом не ругаюсь. А ваши коллеги, к сожалению, мало того, что верят этому вранью, они еще и перепечатывают.
Поэтому я акцентирую именно ваше внимание, чтобы вы перепроверяли и были честны и к людям, и к своей профессии.
Еще раз: я никогда не ругаюсь! Покажите мне хоть одного человека, который скажет, что я ругаюсь и нецензурно выражаюсь. Таких нет! Не хотелось бы много вранья в медийном пространстве! Цензурно? Конечно, а как же. Иногда это нужно делать. Вы что, думаете я в раздевалке разговариваю как с вами? Нет, конечно.
— В связи с вашей репликой у меня возник вопрос: Владимир Петрович Кондрашин, легендарный баскетбольный тренер, тоже никогда не ругался матом. И у него самое яркое слово, которым он мог «приложить» своих игроков, было «баран». А у вас?
— Я тоже люблю животных. Могу назвать теми или иными качествами животных, которыми обладают люди. Можно провести какие-то параллели. Животные — это же неплохо, это наши братья меньшие. Поэтому нельзя на это обижаться, — сказал Семак.