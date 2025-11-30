Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.01
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.65
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2

Семак о словах Бубнова о том, что он «орал матом» на игроков «Зенита»: «Я абсолютно никогда матом не ругаюсь. А этому вранью не только верят, но и перепечатывают»

Сергей Семак заявил, что никогда не ругается матом.

Источник: Спортс"

Ранее экс-защитник сборной СССР Александр Бубнов, обсуждая игру «Зенита» против «Пари НН», заявил: «Шнякин или кто там сказал, кто там комментировал, шел мимо раздевалки, [так вот Семак] стал на них матом орать. Чтобы Семак орал матом в перерыве — это нужно так плохо играть и его довести».

Главный тренер петербуржцев опроверг эту информацию.

— До меня дошло, к сожалению, вранье, которое распространяется в сети. Я не могу не прокомментировать. Еще раз повторюсь, что я абсолютно никогда матом не ругаюсь. А ваши коллеги, к сожалению, мало того, что верят этому вранью, они еще и перепечатывают.

Поэтому я акцентирую именно ваше внимание, чтобы вы перепроверяли и были честны и к людям, и к своей профессии.

Еще раз: я никогда не ругаюсь! Покажите мне хоть одного человека, который скажет, что я ругаюсь и нецензурно выражаюсь. Таких нет! Не хотелось бы много вранья в медийном пространстве! Цензурно? Конечно, а как же. Иногда это нужно делать. Вы что, думаете я в раздевалке разговариваю как с вами? Нет, конечно.

— В связи с вашей репликой у меня возник вопрос: Владимир Петрович Кондрашин, легендарный баскетбольный тренер, тоже никогда не ругался матом. И у него самое яркое слово, которым он мог «приложить» своих игроков, было «баран». А у вас?

— Я тоже люблю животных. Могу назвать теми или иными качествами животных, которыми обладают люди. Можно провести какие-то параллели. Животные — это же неплохо, это наши братья меньшие. Поэтому нельзя на это обижаться, — сказал Семак.