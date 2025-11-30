Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.01
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.65
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2

У «Зенита» лишь один удар в створ в игре с «Рубином» — в домашних матчах РПЛ такого не было со времен Манчини в 2017-м

По данным Opta, «Зенит» впервые за 113 домашних матчей РПЛ при Сергее Семаке нанес лишь 1 удар в створ за матч.

Источник: Спортс"

Сегодня петербуржцы обыграли «Рубин» (1:0) в 17-м туре.

В последний раз «Зенит» так мало бил в створ в домашнем матче чемпионата России летом 2017 года, когда команду возглавлял Роберто Манчини (0 против «Ростова»).