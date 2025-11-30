У «Зенита» лишь один удар в створ в игре с «Рубином» — в домашних матчах РПЛ такого не было со времен Манчини в 2017-м

Сегодня петербуржцы обыграли «Рубин» (1:0) в 17-м туре.
В последний раз «Зенит» так мало бил в створ в домашнем матче чемпионата России летом 2017 года, когда команду возглавлял Роберто Манчини (0 против «Ростова»).
По данным Opta, «Зенит» впервые за 113 домашних матчей РПЛ при Сергее Семаке нанес лишь 1 удар в створ за матч.
