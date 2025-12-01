Роналду — не конкурент. Какие главные рекорды побил Месси за карьеру

Кроме того, в начале октября он установил новое достижение по количеству голевых передач на уровне национальных команд, оформив два ассиста в составе Аргентины в товарищеском матче против Пуэрто-Рико. Месси обошел американца Лэндона Донована и бразильца Неймара, у которых было по 58 передач. Сейчас в его активе 61 передача за сборную.