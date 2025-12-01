В каком же порядке Оздоев! У россиянина третий дубль за месяц в Греции — на этот раз огорчил Лодыгина

Оздоев в отличной форме — это его третий дубль за последний месяц. Ранее он огорчил «Пансерраикос» в начале ноября, а до этого прибил «Волос» в конце октября. Теперь Магомед делит первое место в списке бомбардиров клуба с полузащитником Яннисом Константелиасом.