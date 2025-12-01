Ричмонд
В каком же порядке Оздоев! У россиянина третий дубль за месяц в Греции — на этот раз огорчил Лодыгина

Магомед проводит лучший сезон в карьере.

Источник: Спорт-Экспресс

33-летний российский полузащитник ПАОК Магомед Оздоев снова оформил дубль в чемпионате Греции. На этот раз пострадал «Левадиакос», уступивший дома 2:3 в 12-м туре. В воротах хозяев играл другой россиянин — Юрий Лодыгин.

Оздоев — спасатель

ПАОК начал матч тяжело — команда пропустила уже на 10-й минуте, отличился Иоаннис Кости. Но перед перерывом Оздоев сравнял счет: на 45-й минуте он точно пробил головой после подачи, отправив мяч в ворота Лодыгина.

После перерыва «Левадиакос» снова вышел вперед — на 50-й минуте отличился Беньямин Вербич. И снова ПАОК выручил Оздоев: спустя пять минут Магомед замкнул скидку партнера после углового, поразив оставленный Лодыгиным угол.

Ключевым эпизодом встречи стал гол нападающего Георгиоса Якумакиса — конкурента Федора Чалова за место в основе. 30-летний форвард принес гостям победу точным ударом в быстрой атаке. К этому моменту ПАОК уже играл вдесятером: на 77-й минуте красную карточку получил Суалихо Мейте.

Невероятный сезон

Оздоев в отличной форме — это его третий дубль за последний месяц. Ранее он огорчил «Пансерраикос» в начале ноября, а до этого прибил «Волос» в конце октября. Теперь Магомед делит первое место в списке бомбардиров клуба с полузащитником Яннисом Константелиасом.

Источник: Спорт-Экспресс

При этом Оздоев еще и в топ-2 бомбардиров чемпионата Греции — уступает только Аюбу эль-Кааби из «Олимпиакоса» (10).

Сейчас Магомед переживает лучший сезон в карьере — еще никогда он не забивал так много.

Источник: Спорт-Экспресс

Нынешнее соглашение Оздоева с ПАОК действует до июня 2026 года. Нет сомнений: если Магомед продолжит так играть — получит новый контракт в ближайшее время.

Автор: Артем Белинин