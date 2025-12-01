Нино дал интервью на русском после победы над «Рубином»: «Зенит» показал характер. Рад, что смог помочь команде"

— Нино, вы сами предложили, чтобы это интервью состоялось на русском языке. Предложение в силе?
— Я думаю, что мне нужно помочь, но давайте!
— Давайте! Поздравляем с победой! Поделитесь впечатлениями от игры с «Рубином».
— Был очень тяжелый матч, соперник очень хорошо защищался, но наша команда показала характер, и это очень важные три очка!
— Несколько слов про забитый вами мяч, пожалуйста.
— Соболев поборолся за мяч, он отскочил ко мне, мне удалось хорошо пробить и забить!
— Это ваш четвертый гол за «Зенит»: три из них победные, один — в финале Кубка России. Вы решили, что если забивать, то только важнейшие мячи?
— Нет. Я пытаюсь всегда, конечно, забить, но это непросто. Я очень рад, потому что сегодня смог помочь команде!
— С этого момента все наши интервью будут на русском?
— Да! Попытаемся.
— Напоследок, чтобы закрепить наш успех, скажите что-нибудь нашим болельщикам!
— Спасибо за поддержку! Вы очень важны для нас, и мы играем ради вас! Спасибо! — сказал Нино.
