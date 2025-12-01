Нино дал интервью на русском после победы над «Рубином»: «Зенит» показал характер. Рад, что смог помочь команде"

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Брест
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Торино
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Ротор
0
П1
X
П2

Нино дал интервью на русском после победы над «Рубином»: «Зенит» показал характер. Рад, что смог помочь команде"

Защитник «Зенита» Нино Мота дал интервью на русском языке после матча с «Рубином» в 17-м туре Мир РПЛ (1:0).

Источник: Спортс"

— Нино, вы сами предложили, чтобы это интервью состоялось на русском языке. Предложение в силе?

— Я думаю, что мне нужно помочь, но давайте!

— Давайте! Поздравляем с победой! Поделитесь впечатлениями от игры с «Рубином».

— Был очень тяжелый матч, соперник очень хорошо защищался, но наша команда показала характер, и это очень важные три очка!

— Несколько слов про забитый вами мяч, пожалуйста.

— Соболев поборолся за мяч, он отскочил ко мне, мне удалось хорошо пробить и забить!

— Это ваш четвертый гол за «Зенит»: три из них победные, один — в финале Кубка России. Вы решили, что если забивать, то только важнейшие мячи?

— Нет. Я пытаюсь всегда, конечно, забить, но это непросто. Я очень рад, потому что сегодня смог помочь команде!

— С этого момента все наши интервью будут на русском?

— Да! Попытаемся.

— Напоследок, чтобы закрепить наш успех, скажите что-нибудь нашим болельщикам!

— Спасибо за поддержку! Вы очень важны для нас, и мы играем ради вас! Спасибо! — сказал Нино.

Нино из «Зенита» вас покорит. Рассказ о любви к книгам — в нем Толстой, Достоевский, Гоголь и Гончаров.