Фанаты «Аякса» устроили файер-шоу в память об умершем болельщике. Встречу с «Гронингеном» пытались возобновить, но в итоге перенесли. Амстердамский клуб пообещал принять меры

Фанаты «Аякса» сорвали матч 14-го тура чемпионата Нидерландов между амстердамским клубом и «Гронингеном».

Источник: Спортс"

Судья Бас Нейхейс остановил встречу на 5-й минуте после того, как на секторе активных болельщиков «Аякса» начали массово поджигать файеры. Таким образом они хотели почтить память умершего фаната.

Пауза продлилась более 40 минут, но после попытки возобновления игры, беспорядки продолжились. В конечном итоге было принято решение о переносе встречи.

«Аякс» считает происходившее на стадионе сегодня возмутительным. Мы приносим извинения всем, кто пострадал тем или иным образом. Безопасность зрителей и игроков была поставлена под угрозу. Это недопустимо. Мы решительно дистанцируемся от такого поведения. Пиротехнике не место на стадионе.

Зрители в соответствующем секторе были обысканы. Также были привлечены служебные собаки для поиска пиротехники — как внутри стадиона до его открытия, так и при входе зрителей. Кроме того, были приняты и другие превентивные меры. Тем не менее нам не удалось предотвратить случившееся.

Мы, конечно, изучим записи камер, чтобы попробовать найти виновных, а также другими способами выяснить, кто за это отвечает. Если это приведет к идентификации виновников, мы примем соответствующие меры, — говорится в заявлении «Аякса».

Фото: East News/Olaf KRAAK / ANP / AFP; IMAGO/Joris Verwijst/Global Look Press.