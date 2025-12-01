Алонсо про 1:1 с «Жироной»: «У “Реала” было 3−4 шанса забить второй гол и победить. Претензий к игрокам нет, они хорошо отреагировали на пропущенный мяч»

"В сезоне есть разные стадии. В начале сезона мы стабильно играли на выезде, в последних матчах все изменилось.
Во втором тайме сегодня мы сыграли намного лучше, чем в первом. Мы сумели сравнять счет. Команда стремилась забить, у нас было три или четыре хороших момента для того, чтобы забить второй мяч и победить.
Надо придерживаться высоких стандартов, установленных в «Реале». А сезон длинный.
У меня нет претензий к футболистам, они хорошо отреагировали на гол. Нам нужно оставаться едиными и при этом самокритичными, а также сохранять желание побеждать на выезде.
Нам не удавалось доминировать на протяжении длительных отрезков, а мы к этому стремимся. Надо разобраться, почему это не получилось«, — сказал главный тренер “Реала”.