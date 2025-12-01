«Да, нарушение было, у нас очень эмоциональный тренер, и мы это знаем. Где-то эти эмоции мешают, как в данном случае, в то же время эмоциональность Андрея Викторовича заряжает всех, кто его окружает, в том числе помогает команде давать те результаты, которые мы имеем», — сказал Измайлов.
Гендиректор «Балтики» об эмоциях Талалаева: «Где-то мешают, но и заряжают всех, кто его окружает, в том числе помогают команде давать результаты»
Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов высказался об удалении тренера команды Андрея Талалаева за оскорбительный жест в сторону резервного судьи во время матча РПЛ со «Спартаком» (1:0).