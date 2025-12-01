Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.01
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.65
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
0
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ланс
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
3
:
Ницца
1
П1
X
П2

Гендиректор «Балтики» об эмоциях Талалаева: «Где-то мешают, но и заряжают всех, кто его окружает, в том числе помогают команде давать результаты»

Гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов высказался об удалении тренера команды Андрея Талалаева за оскорбительный жест в сторону резервного судьи во время матча РПЛ со «Спартаком» (1:0).

Источник: Спортс"

«Да, нарушение было, у нас очень эмоциональный тренер, и мы это знаем. Где-то эти эмоции мешают, как в данном случае, в то же время эмоциональность Андрея Викторовича заряжает всех, кто его окружает, в том числе помогает команде давать те результаты, которые мы имеем», — сказал Измайлов.