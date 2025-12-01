Бога и Моффи подали жалобу на нападавших на них фанатов. Игроков «Ниццы» били, оплевали и оскорбляли на почве расизма

Напомним, около 400 фанатов пришли на базу клуба после поражения от «Лорьяна» (1:3). Сначала они скандировали в адрес главного тренера Франк Эса: «В отставку!» Затем же они начали словесно и физически нападать на своих игроков. Особенно пострадали Терем Моффи и Жереми Бога. Десятки болельщиков пинали двух нападающих, били по щекам и плевали в них.