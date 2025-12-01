Думбия 43 года, а не 37 лет. Экс-форвард ЦСКА прошел полиграф при участии Слуцкого

Полиграф: Ложь. Слуцкий: Мы определили, что ему больше 40, но меньше 45, в районе 42 лет. Вопрос, который мучил миллионы! Мы получили ответ. Он 1982 или 1983 года рождения. Терлецкий: Финальный вопрос. Вам 43 года? Думбия: Нет.