Думбия 43 года, а не 37 лет. Экс-форвард ЦСКА прошел полиграф при участии Слуцкого

По результатам проверки выяснилось, что ивуарийцу не 37 лет, а 43 года.
Терлецкий: Вам больше 40 лет?
Думбия: Нет.
Полиграф: Ложь.
Думбия: Это невозможно! Слуцкий: Вам больше 45 лет? Думбия: Нет.
Полиграф: Правда. Слуцкий: Значит, между 40 и 45. Вам больше 42? Думбия: Нет.
Полиграф: Ложь. Слуцкий: Мы определили, что ему больше 40, но меньше 45, в районе 42 лет. Вопрос, который мучил миллионы! Мы получили ответ. Он 1982 или 1983 года рождения. Терлецкий: Финальный вопрос. Вам 43 года? Думбия: Нет.
Полиграф: Ложь.
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2016 год. Экс-футболист является трехкратным чемпионом России, он дважды выиграл Кубок страны и один раз — Суперкубок. Он также два раза становился лучшим бомбардиром РПЛ.
«Слуцкий — человек планетарного масштаба. Он называл меня дедом, шутил, что я переписанный. А какая разница, сколько мне лет? Мы же все равно выигрывали». Думбия об экс-тренере ЦСКА.