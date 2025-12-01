Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.81
П2
14.75
Футбол. Италия
перерыв
Болонья
1
:
Кремонезе
2
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.00
П2
2.45
Футбол. Англия
02.12
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.38
П2
3.65
Футбол. Англия
02.12
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.31
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Думбия 43 года, а не 37 лет. Экс-форвард ЦСКА прошел полиграф при участии Слуцкого

Возраст Сейду Думбия был подделан. Экс-нападающий ЦСКА прошел детектор лжи в ютуб-шоу Fonbet с участием экс-тренера армейцев Леонида Слуцкого и журналиста Севастьяна Терлецкого.

Источник: Спортс"

По результатам проверки выяснилось, что ивуарийцу не 37 лет, а 43 года.

Терлецкий: Вам больше 40 лет?

Думбия: Нет.

Полиграф: Ложь.

Думбия: Это невозможно! Слуцкий: Вам больше 45 лет? Думбия: Нет.

Полиграф: Правда. Слуцкий: Значит, между 40 и 45. Вам больше 42? Думбия: Нет.

Полиграф: Ложь. Слуцкий: Мы определили, что ему больше 40, но меньше 45, в районе 42 лет. Вопрос, который мучил миллионы! Мы получили ответ. Он 1982 или 1983 года рождения. Терлецкий: Финальный вопрос. Вам 43 года? Думбия: Нет.

Полиграф: Ложь.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2016 год. Экс-футболист является трехкратным чемпионом России, он дважды выиграл Кубок страны и один раз — Суперкубок. Он также два раза становился лучшим бомбардиром РПЛ.

«Слуцкий — человек планетарного масштаба. Он называл меня дедом, шутил, что я переписанный. А какая разница, сколько мне лет? Мы же все равно выигрывали». Думбия об экс-тренере ЦСКА.